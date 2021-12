Succede a Pozzuolo Martesana, dopo la modifica al regolamento di Polizia urbana.

Se hai più di tre animali in casa per il Comune sei fuorilegge. E' l'incredibile situazione che si è creata a Pozzuolo Martesana con l'approvazione di una modifica al regolamento di Polizia urbana dell'Unione dei Comuni.

Che pasticcio! Se hai troppi animali rischi sanzioni

E' nato tutto da due caprette: a seguito di alcune segnalazioni, la Polizia Locale aveva effettuato un sopralluogo in un orto di Trecella. Per il regolamento di Polizia urbana dell'Unione era infatti vietato detenere in centro abitato equini, bovini, caprini, suini e struzzi. Una regola che aveva costretto i due animali all'esilio in una cascina, creando però dibattito in paese, dove "Haidi" e "Carolina" erano particolarmente amate. Così l'Amministrazione si è data da fare per cambiare il comma che aveva causato il patatrac, presentandolo in Consiglio d'Unione e chiedendo che, soltanto per Pozzuolo, venisse tolto il divieto.

Prima la crisi politica, poi la "frittata"

Il documento, la cui approvazione sembrava una formalità. ha invece aperto una crisi politica tra Pozzuolo, Bellinzago, Liscate e Truccazzano. Il motivo? Non è stata approvata a causa dei voti contrari di alcuni consiglieri. Ci sono volute settimane per ricucire lo strappo e martedì scorso si è tornati a discutere della modifica in Consiglio. Il nuovo comma è stato approvato, ma questo non è bastato per ritenere chiusa la questione. Si è infatti scelto di rimuovere le razze dal documento, riportando non più la dicitura equini, bovini, caprini, suini e struzzi, ma un generico "animali da affezione". E qui, è il caso di dirlo, casca l'asino.

Senza la distinzione precedente, la modifica tira in ballo tutti gli animali, compresi per esempio cani e gatti. In sostanza, chiunque ne abbia in casa più di tre, che è il numero fissato dal regolamento approvato martedì, è di fatto fuorilegge e quindi passabile di sanzione.