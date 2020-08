Ha un malore in strada: muore 89enne

Ha un malore mentre si trovava davanti a un supermercato di Buscate: non ce l’ha fatta un 89enne del paese.

Ha un malore in strada: ecco cos’è successo

Erano circa le 9.30 quando un 89enne di Buscate ha accusato un arresto cardiaco, che lo ha fatto accasciare a terra. Sul posto, per rianimarlo, l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica da Legnano. I sanitari, giunti in via per Cuggiono, hanno defibrillato l’89enne per ben 6 volte, lo hanno intubato e fatto due adrenaline, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e l’anziano è deceduto in ospedale.

