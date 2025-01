Un uomo di 67 anni questo pomeriggio, 8 dicembre 2025, ha avuto un malore in piazza Mazzini a Castano primo: ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato l'assessore alla Sicurezza della città, Carlo Iannantuono, che lo ha soccorso e ha chiamato aiuto.

Ha un malore in strada: interviene l'assessore per salvarlo

L'assessore stava uscendo dalla banca e ha visto una persona che cadeva in avanti: lui e alcuni cittadini l'hanno soccorsa e hanno chiamato 112 e Polizia Locale. La persona si era rialzata e dopo poco è ricaduta. Sembrava quasi aver smesso di respirare ma dopo poco è arrivato il farmacista che ha prestato le prime cure di pronto soccorso.

Barcollando e agitato l'uomo, classe 1957, voleva andare a prendere la macchina per andarsene a casa, e l'assessore ha dovuto chiamare i vigili per impedirgli di andare via in quelle condizioni. Classe 57, 67 anni compiuti, residente fuori Castano, ha chiamato quindi i parenti per farsi venire a prendere, rifiutando il trasporto in ospedale in ambulanza.