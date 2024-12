Ha un malore alla guida e prima urta l'auto dei Carabinieri e poi investe una donna

Ha un malore alla guida del suo furgone, colpisce l'auto dei Carabinieri e finisce sul marciapiede dove investe una donna a Canegrate.

Ha un malore alla guida e investe una donna: trasportato in codice rosso

Questa mattina, 17 dicembre 2024, intorno alle 10.45 un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida del suo furgone in via IV Novembre: perdendo il controllo del mezzo ha invaso la corsia opposta urtando l'auto dei Carabinieri ed è poi finito sul marciapiede dove ha colpito una donna alle gambe.

Sul posto sono subito accorse tre ambulanze e due automediche in codice rosso: l'uomo è risultato subito grave ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La donna investita non ha subito fortunatamente gravi contusioni ed è stata medicata.

Sul posto intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.