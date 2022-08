Ha un malore improvviso: 49enne muore in casa

Un uomo di 49 anni è morto ieri sera, 25 agosto, intorno alle 23 nella sua abitazione di Parabiago per colpa di un malore improvviso.

Malore improvviso: 49enne deceduto

Non hanno potuto fare nulla i medici intervenuti sul posto ieri sera a Parabiago, in via Sant'Anna: dopo la chiamata al 118, nell'abitazione dell'uomo sono arrivate un'automedica e l'ambulanza. Diversi i tentativi da parte di medici e paramedici per farlo rinvenire, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Da chiarire cosa abbia provocato il malore che ha portato al decesso dell'uomo.