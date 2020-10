Ha un malore alla guida e si ribalta con l’auto – LE FOTO

Ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto in via Mazzini a Cuggiono: paura per un 65enne.

Malore alla guida: l’auto si ribalta

Erano circa le 19.20 di stasera, venerdì 16 ottobre 2020, quando un 65enne ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua auto lungo viale Mazzini. La sua macchina ha sbattuto violentemente contro un’altra parcheggiata e si è ribaltata. Per fortuna, l’uomo non era grave tanto che non è stato nemmeno portato in ospedale.

I soccorsi

Sul posto, oltre a un’ambulanza della Croce Bianca Magenta, anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e i Carabinieri della Stazione di Cuggiono.

