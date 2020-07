Ha ucciso il vigile Savarino, Remi Nikolic esce dal carcere e viene arrestato dopo 11 giorni

Nuovi guai per Remi Nikolic il 26enne che uccise l’agente di Polizia di Rho

Dopo 11 giorni di libertà mette a segno due furti in appartamento

Dopo 5 anni e mezzo di carcere minorile e poi l’affidamento in prova ai servizi sociali. Remi Nikolic, il 26enne che nel gennaio 2012, a bordo di un suv travolse e uccise Niccolò Savarino rhodense, in forza al comando di Polizia locale di Milano , è stato fermato dalla Squadra mobile con l’accusa di aver partecipato a due furti in appartamento commessi lo scorso 22 febbraio nel centro di Milano.

Il furto in via Sanzio ha fruttato ai ladri 100mila euro

«Solo 11 giorni dopo è tornato a delinquere», scrive il pubblico ministero Francesca Crupi nel provvedimento di fermo eseguito dagli agenti della Squadra mobile milanese. Remi Nikolic insieme a Martin Jovanovic e Alen Djordjevic, il primo residente nel campo rom di Corbetta e il secondo a Pogliano Milanese, sono entrati in un appartamento di via Raffaello Sanzio mettendo a soqquadro le stanze e portando via preziosi per un valore di circa 100mila euro. Il secondo colpo è stato, invece, effettuato in via Amedei, dove i tre hanno rubato catenine d’oro. Le telecamere di videosorveglianza li hanno ripresi.

Una nuova beffa per la famiglia Savarino

Una nuova beffa per la famiglia di Niccolò Savarino che nella giornata di lunedì scorso aveva dovuto assistere all’assoluzione di Milos Stizanin il ragazzo che era a bordo del suv guidato da Nikolic, che travolse e uccise l’agente rhodense. Un furto quello compiuto da Remi Nikolic che manda in fumo il suo percorso di recupero.