Ha della droga nascosta negli slip: denunciato pusher 22enne

Gli agenti del Commissariato di Rho Pero, la scorsa notte era in servizio di prevenzione e repressione dei reati quando, passando in Via Colombo a Rho hanno notato due persone confabulare, a loro parere in modo sospetto. Dopo aver proceduto al loro controllo, gli agenti hanno accertato che L.S. di anni 53 aveva appena ricevuto dall’altro, M.R. di anni 22 due pezzettini di hashish. Quest’ultimo ha poi rivelato di avere negli slip altri 10 grammi della stessa sostanza stupefacente. Gli agenti, dopo aver effettuato ulteriori attività di Polizia Giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà il giovane per lo spaccio della sostanza stupefacente, sequestrando il quantitativo di droga, e hanno segnalato quale assuntore l’acquirente.

