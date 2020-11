Ha dedicato con amore la sua vita ai bambini poveri dell’Argentina: addio suor Gabriella, scomparsa martedì in Argentina.

General Alvear e Punta del Agua sono due località dell’Argentina, due luoghi dove una suorina di Pogliano MIlanese, Suor Gabriella Casini insieme a un sacerdote, padre Ernesto Bertani del Santuario di Rho ha fondato una missione e aiutato i bambini in difficoltà. Li ha fatti studiare, gli ha insegnato un lavoro e ha cercato con tutte le sue forze e con l’aiuto dei cittadino di Rho di dare loro un futuro. Una suorina che ha anche fatto adottare a distanza questi bambini a tantissime famiglie rhodensi. Due religiosi suor Gabriella e Padre Bertani che hanno fatto tanto per quella missione in Argentina. Due religiosi che martedì sera si sono ritrovati in cielo. Suor Gabriella è, infatti, scomparsa nella tarda serata di martedì, in Argentina, dove ha dedicato la sua vita per il prossimo con amore e altruismo. Aveva 81 anni e da più di trent’anni viveva in quella che considerava la sua nuova casa ovvero quella missione dove faceva praticamente di tutto, dall’educatrice all’infermiera, dalla cuoca alla «mamma» di quei bambini poveri che ha fatto adottare a distanza a tanti rhodensi. Una volta ogni due anni tornava però a casa, nella sua Pogliano e a Rho dove era conosciutissima. E anche quando era a casa il suo pensiero principale era per quella missione. Andava a trovare tutti i benefattori di quei ragazzi, bussava alle porte di aziende e privati per cercare nuovi aiuti, per fare in modo che i «suoi» bambini potessero avere sempre di più, potessero vivere come i loro coetanei più fortunati.

