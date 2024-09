Ha con sé sostanze stupefacenti, arrestato

Controlli dei Carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese.

Arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 settembre, a Garbagnate Milanese i Carabinieri della stazione nel corso di un servizio preventivo, hanno arrestato in flagranza un albanese di 36 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il 36enne, che è stato fermato a bordo di un’autovettura e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 73 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e la somma di 1.140 euro.

Cocaina anche in un armadio

Dalla successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto in un armadio altri 110 grammi di cocaina suddivisi in due involucri, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 2.170 euro in banconote di vario taglio. Il 36enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere giudicato in direttissima presso il Tribunale di Milano