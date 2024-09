E' stato denunciato a piede libero un uomo fermato a bordo della sua auto a Pogliano Milanese: l'uomo guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, senza patente e senza assicurazione.

Guidava drogato, senza patente e assicurazione: denunciato a piede libero

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Nerviano-Pogliano denunciava in stato di libertà un soggetto per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con patente sospesa e privo della prescritta copertura assicurativa. Nello specifico, una pattuglia durante il controllo del territorio, notava in Via Europa a Pogliano Milanese un veicolo che alla vista del veicolo d’istituto svoltava repentinamente a sinistra imboccando Via chiesa con direzione Sempione aumentando la velocità. Gli Agenti decidevano di seguirlo e fermarlo per sottoporlo ad un controllo di polizia stradale.

Da subito il conducente si mostrava palesemente agitato e dichiarava di aver solo spostato l’auto di pochi metri per far uscire un veicolo da un passo carraio. Alla richiesta di fornire la patente dichiarava di averla dimenticata a casa mentre per l’assicurazione asseriva di averla fatta ma di non trovare il contratto in auto. Vista la condotta della persona che mostrava un agitazione incontrollata si decideva di sottoporlo al test preliminare per verificare l’assunzione di stupefacenti. Lo stesso si rifiutava categoricamente. Da un controllo presso i terminali emergeva che la patente era stata sospesa per guida sotto l’effetto di stupefacenti e l’assicurazione risultava scaduta da oltre un anno. Pertanto la persona veniva indagata in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi ai test previsti per l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sanzionato per guida con patente sospesa e per la mancanza della copertura assicurativa. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

Indagato un uomo con patente falsa

Nel corso di un posto di controllo, a Nerviano, gli Agenti fermavano un veicolo che veniva segnalato dal sistema targasystem privo di assicurazione. Nel corso del controllo si accertava l’effettiva mancanza della prescritta copertura assicurativa. Inoltre, gli Agenti, insospettiti dalla genuinità della patente prodotta, decidevano di effettuare un controllo specifico sulla stessa attraverso la strumentazione in dotazione. Dai primi accertamenti la patente albanese risultava essere falsa e pertanto il soggetto veniva indagato in stato di libertà per il reato di uso di atto falso e sanzionato per la mancanza della prescritta copertura assicurativa. La patente veniva inviata all’ufficio falsi documentali della Polizia Locale di Milano per la perizia che confermava la falsità della patente.

Da Giugno ad Agosto la Polizia Locale del Comando Unico, che ha incrementato anche i servizi notturni grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, ha indagato in stato di libertà ben 15 soggetti per guida sotto l’effetti di alcool e di stupefacenti. 5 sono state le persone segnalate alla Prefettura in quanto trovate in possesso di hascisch e cocaina per uso personale.