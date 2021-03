Guida una moto senza assicurazione e patente: multa e sequestro

Guida una moto senza assicurazione e senza patente, mai conseguita: la Polizia Locale di Castano Primo e Nosate lo multa e gli sequestra il mezzo.

Guida una moto senza assicurazione né patente: cos’è successo

Gli agenti della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno proceduto al fermo di italiano trovato alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione e che, dopo tutti gli approfondimenti fatti, risultava anche non aver mai conseguito la patente. Per l’uomo, residente in comune dell’hinterland, sono cosi scattate sanzioni per quasi 6mila euro e il sequestro del mezzo.

Sequestrati 7 mezzi in pochi giorni

Oltre a ciò, i poliziotti locali hanno anche fermato un suv trovato privo della prescritta assicurazione RCA. Inoltre, nei giorni scorsi, gli agenti dell’Ufficio di polizia giudiziaria del Comando di piazza Mazzini hanno dato esecuzione al provvedimento di confisca disposto dal Prefetto di Milano di un mezzo già sequestrato dagli stessi perché intestato a prestanome ed in uso ad una castanese, la quale nell’occasione era stata deferita dai poliziotti locali per il reato di ricettazione.

Nei giorni scorsi sono stati poi fermati, grazie alle segnalazioni giunte dai varchi di sicurezza posti sul territorio comunale, altri 6 mezzi trovati a circolare senza la prescritta assicurazione obbligatoria RCA.

Nell’attività di polizia stradale posta in essere dagli agenti Castanesi è stato disposto anche il fermo di un autocarro per trasporto alimenti in quanto è stato accertato che il conducente circolava con patente di guida estera scaduta e non convertibile.