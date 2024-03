Guida una bici rubata in stato d'ebrezza: parabiaghese denunciato

Un uomo ubriaco e alla guida di una bici rubata è stato identificato e denunciato dalla Polizia Locale di Parabiago. Dagli accertamenti è risultato positivo all’alcoltest con un valore 5 volte superiore al tasso alcolemico consentito dal Codice della Strada. Lo stesso, a distanza pochi giorni, ha anche compiuto reati contro l’ingresso del Comune.

Protagonista un cittadino parabiaghese che guidava una bici rubata

Nei giorni scorsi gli operatori del Comando della Polizia Locale hanno individuato nei pressi della stazione ferroviaria un cittadino parabiaghese, classe 1976, alla guida di una bici risultata, successivamente, rubata. Il velocipede è stato, quindi, recuperato e restituito tempestivamente al legittimo proprietario.

Nei guai l'uomo che era in stato di ebrezza e che è stato sottoposto all'alcol test

L’uomo è stato fermato dalla Polizia Locale per evidente stato di ebrezza e sottoposto in tempo reale all’alcoltest che ha confermato sospetti degli operatori. È risultato, infatti, positivo al test con un valore 5 volte superiore al tasso alcolemico consentito dal Codice della Strada. Il soggetto è stato, quindi, deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione (ai sensi dell'articolo 648 del Codice penale) ed ebbrezza grave (ai sensi dell'art. 186 del codice della strada).

L'uomo ha anche rubato la pulsantiera di ingresso al municipio

Nei giorni successivi, lo stesso soggetto, ha divelto e rubato la pulsantiera di ingresso del Comune di Parabiago situata presso l’accesso riservato ai dipendenti. La Polizia Locale è intervenuta anche in questo caso denunciando nuovamente l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati commessi e disturbo della pacifica convivenza, fatti segnalati prontamente all’Autorità Giudiziaria.