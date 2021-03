Un abbiatense 32enne deferito in stato di libertà per “guida senza patente recidivo nel biennio” dai carabinieri di Voghera

Guida senza patente: abbiatense fermato a Voghera

E’ stato fermato dai carabinieri di Voghera mentre era alla guida della propria automobile senza patente: è stato deferito in stato di libertà un 32enne di Abbiategrasso. L’operazione ad opera dei militari è avvenuta ieri nell’ambito dei controlli per la verifica del rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di emergenza pandemica. L’abbiatense è stata fermato nel centro cittadino di Voghera. Per lui il deferimento è avvenuto per “guida senza patente recidivo nel biennio”