Quattro persone, nell’ultima settimana, sono state denunciate dalla Polizia locale di Legnano nell’ambito dell’attività di controllo di polizia stradale e sicurezza urbana sul territorio.

Guida in stato ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale: quattro denunciati

Tre persone sono state fermate alla guida di veicoli in evidente stato di ebbrezza; due di queste in orario notturno ai posti di controllo posizionati lungo le maggiori direttrici del traffico finalizzati alla sicurezza stradale, mentre una in orario pomeridiano.

Quest’ultimo episodio è accaduto nell’Oltrestazione dove, in occasione di un controllo di polizia stradale, è stata fermata una cittadina italiana residente a Parabiago alla guida di una vettura. La donna, che ha iniziato a inveire contro gli agenti in stato di evidente agitazione, è stata accompagnata per gli accertamenti di rito in Comando dove le è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre i limiti. Si è proceduto pertanto alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La quarta persona denunciata è una donna italiana quarantenne e residente a Legnano, sorpresa in orario pomeridiano a vagare in pieno centro in evidente stato confusionale derivato da ebbrezza alcoolica.

Fermata una donna ubriaca

La stessa, all’atto del controllo degli agenti di polizia locale coadiuvati da una volante del Commissariato di PS, ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni; una condotta che ha reso necessario l’ammanettamento e il trasporto al Comando di Polizia Locale, dove è stata identificata e denunciata a piede libero per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità e oltraggio.