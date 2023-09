Controlli nel fine settimana a Rho da parte della Polizia Locale: gli agenti hanno controllato decine di veicoli trovando un automobilista che guidava con patente sospesa.

Guida con patente sospesa: fermo del veicolo e patente revocata

Si è svolta nello scorso week end una nuova azione programmata di controllo da parte della Polizia Locale di Rho, finanziata da fondi regionali.

Nella notte tra venerdì 15 settembre e sabato 16 settembre gli agenti coordinati dal comandante Antonino Frisone hanno attivato posti di controllo dalle 20.30 in via Valera e poi dalla mezzanotte alle 3 in corso Europa all’incrocio con via Stoppani. Sono stati controllati 20 veicoli e i loro conducenti. Sono stati emessi 4 verbali per violazioni al Codice della strada. In un caso, il conducente circolava con patente già sospesa: gli agenti hanno applicato il fermo del veicolo e revocato la patente.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti preliminari con il pretest che individua un consumo eccessivo di alcol o di droghe. Questa volta tutti gli esiti sono stati negativi.

Ennesimi controlli la sera successiva

La sera successiva, sono stati effettuati posti di controllo in via Valera; in corso Europa all’incrocio con via Stoppani e all’altezza del comando di Polizia locale: 22 i veicoli controllati; 20 gli accertamenti preliminari eseguiti per la guida in stato di ebbrezza mediante pretest, tutti con esito negativo; due i verbali di violazione al Codice della strada contestati. Una patente di guida è stata ritirata: il conducente si era messo alla guida con una patente ormai scaduta e, dunque, non più valida.