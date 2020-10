Gufo nella canna fumaria di un camino, salvato dai pompieri FOTO

Gufo nella canna fumaria di un camino: è successo a Castano Primo, in azione i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Come mai fosse finito nella canna fumaria di un camino non si sa. Forse per trovare riparo dal freddo della notte, oppure vi era semplicemente scivolato dentro. Sta di fatto che un gufo è vi è finito all’interno, rimanendovi bloccato. E’ quanto successo in un’abitazione di Castano Primo. Avendo sentito strani rumori, i padroni di casa si sono subito allarmati. Notato il piccolo volatile hanno quindi lanciato l’allarme così che fosse messo in salvo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: i pompieri sono riusciti a prendere il gufo e riportarlo all’esterno. Il pennuto stava bene, dopo il recupero è stato affidato ai volontari della Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli) per tutti gli accertamenti del caso.

