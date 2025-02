Gudo Visconti: nuovo assalto al bancomat

Questa notte è stato fatto saltare lo sportello automatico del Montepaschi di Gudo Visconti.

I precedenti

Dopo il Postamat dell’Ufficio postale dello scorso settembre, un gruppo di malviventi nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio ha fatto saltare il bancomat della filiale dell’istituto di credito Monte dei Paschi di via Vittorio Emanuele.

Solo qualche settimana fa un’azione simile era accaduta nel vicino Comune di Vermezzo con Zelo, quando poi i malviventi nel darsi alla fuga, per non lasciare tracce, avevano abbandonato e bruciato l’auto usata per il blitz proprio in un’area isolata a Gudo.

La dinamica

Il tutto è successo in pochi minuti. Si è sentito un botto, poi alcuni cittadini impauriti dal rumore hanno chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto, ma ormai dei malviventi non c’era più traccia.

Anche il sindaco di Gudo, Omar Cirulli, è stato immediatamente avvisato dalle forze dell’ordine. «Alle 3 di questa notte alcuni malviventi hanno fatto saltare il bancomat della Montepaschi, di fronte al tabaccaio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno registrato tutti i momenti dell’assalto, si tratta di cinque persone a bordo di un’auto rubata. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per tentare di individuare i responsabili», afferma il primo cittadino.

La strategia dei malviventi

Da una prima ricostruzione dei fatti, la dinamica sembra molto simile a quella usata qualche settimana fa a Vermezzo: a bordo di un’auto rubata sono arrivati davanti allo sportello automatico, con un ordigno esplosivo hanno asportato il bancomat Atm e poi si sono dileguati. Oltre alle forze dell’ordine, sul posto, sono giunti anche i Vigili del fuoco per verificare l’agibilità dell’immobile coinvolto nell’esplosione.