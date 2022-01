Guasto al teleriscaldamento: tanti utenti al freddo e senz'acqua calda

Tecnici al lavoro

Disagi a Legnano, soprattutto nella zona centrale. Amga assicura: "Tra meno di un'ora la situazione tornerà alla normalità".

Guasto al teleriscaldamento sta provocando disagi a Legnano.

Guasto al teleriscaldamento: operai al lavoro in via Cavour dalle 15

È dalle 15 di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, che una squadra di operai e tecnici sta lavorando al ripristino del guasto occorso a una tubatura del teleriscaldamento che passa sotto via Cavour, all’altezza della biblioteca civica. Inizialmente l’allarme segnalato sui monitor di Amga aveva fatto credere si trattasse di un problema di modesta entità: invece, quando gli operai hanno cominciato a scavare, si sono accorti che una delle tubature risultava ammalorata in più punti. Hanno dovuto, pertanto, intervenire in modo importante, sostituendo i circa 20 metri di tratto che erano alla base del problema.

Amga assicura che tra meno di un’ora la situazione tornerà alla normalità

I lavori, che sono in fase di ultimazione, hanno creato purtroppo disagi a buona parte delle utenze allacciate al teleriscadamento: la zona maggiormente interessata è stata quella del centro cittadino, dove si è interrotta l’erogazione del calore e dell’acqua calda sanitaria. Amga si scusa con i cittadini e assicura che tra meno di un’ora la situazione tornerà alla normalità.