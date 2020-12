Gruppo strade pulite Altomilanese in azione: rinvenuto molto materiale di scarto edile FOTO

Ieri, sabato 19 dicembre, il gruppo strade pulite altomilanese si è ritrovato per pulire la strada provinciale 13 zona Via Novara a Legnano.

Fiorenzo Dozzo, Marco Garavaglia, Giorgio Rancilio, Michele Negretti e Andrea Sottocorno hanno ripulito un chilometro di strada dagli scarichi abusivi. Purtroppo è stato rinvenuto molto materiale di scarto edile ,lana di roccia e eternit, prontamente segnalato alle autorità competenti per la rimozione.

“Vogliamo in questo caso ringraziare il comune di Legnano e più precisamente l’ufficio ecologia per la sempre pronta collaborazione che ci viene fornita ,fondamentale per potere rimuovere la spazzatura raccolta”.