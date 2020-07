Grosso ramo cade nel parcheggio del cimitero FOTO

Grosso ramo cade nel parcheggio del cimitero a San Vittore Olona: anche i paesi i danni dopo il maltempo.

Grosso rame cade nel parcheggio del cimitero

E’ caduto nel parcheggio del camposanto. Un grosso ramo di un albero, mentre ieri, venerdì 3 luglio 2020, imperversava la tempesta di pioggia e grandine intorno alle 18, si è infatti schiantato al suolo. Si tratta del ramo della grossa pianta che si affacciava lungo la via 24 Maggio, proprio nella zona dove la gente lascia l’auto per andare a fare visita ai propri cari al camposanto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e poi i tecnici che hanno provveduto a tagliare il ramo in diversi pezzi.

