Grosso incendio in azienda, sul posto cinque mezzi dei pompieri

Grosso incendio in azienda in via Vicinale di Parabiago a Nerviano: sul posto numerosi Vigili del Fuoco.

Grosso incendio in azienda

Fiamme nella zona industriale di Nerviano. E’ quanto successo questa sera, in via Vicinale di Parabiago. Intorno alle 19, da diverse parti della zona, ha iniziato a vedersi un grossa colonna di fumo. L’incendio si è sviluppato in una ditta che produce coloranti per materie plastiche.

L’intervento

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati cinque mezzi dei Vigili del Fuoco da Legnano e Garbagnate che in questi momenti stanno cercando di sedare l’incendio. Presenti anche i Carabinieri. Non vi sono stati feriti. Sul posto anche l’ambulanza del 118.

LE FOTO: