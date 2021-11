Grosso albero crolla in strada

A metà pomeriggio

Il crollo a Inveruno: fortunatamente non passava nessuno

Il pericolo è stato concreto, ma per fortuna nel momento in cui il grosso albero è crollato in strada non stava passando nessuno

Il crollo dell'albero

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Riboni a Turbigo. All'improvviso un albero di grosso fusto è crollato sulla carreggiata dove, fortunatamente, non passavano né pedoni né automobilisti. Il rumore è stato forte tanto che diversi residenti si sono affacciati per capire cosa fosse accaduto. Sul posto sono ben presto sopraggiunti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Locale: i primi hanno iniziato a lavorare per rimuovere l'impalcatura, mentre gli agenti hanno chiuso la strada per agevolare le operazioni di rimozione