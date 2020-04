Grida armato di coltelli? Intervengono i Carabinieri

Grida armato di coltelli? E’ quanto successo a Rescaldina, l’uomo sembrava tenere in mano due lame, intervengono i Carabinieri.

Grida armato di coltelli per le strade di Rescaldina?

Diversi passanti l’hanno visto gridare le vie di Rescaldina, nella zona verso la frazione. Secondo i racconti di alcuni aveva in mano due coltelli per poi allontanarsi. E’ successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile,I residenti hanno avvertito subito i Carabinieri che, giunti sul posto, lo hanno trovato in compagnia di un parente che lo stava riportando a casa. Le forze dell’ordine non hanno visto coltelli o armi.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE