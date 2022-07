Greta e il sogno delle finali di Miss Italia

Diplomatasi nei giorni scorsi al liceo Ettore Majorana di Rho è vice campionessa regionale di Ritmica

Una scommessa fatta con la mamma

Una rhodense a un passo dalla finali regionali di Miss Italia. Si tratta di Greta Salamina, 18 anni. Una scommessa, quella di partecipare alle selezioni per il concorso più famoso d’Italia, fatta insieme alla mamma con la quale, fin da piccola, guardava la popolare trasmissione nel corso della quale si assegnava la corona di ragazza più bella d’Italia. 170 centimetri di altezza, occhi castani e capelli biondi, Greta è fresca di diploma al liceo scientifico Ettore Majorana di via Ratti.

Prima di partecipare al concorso ha superato il test per entrale al Politecnico nella facoltà di design

La giovane rhodense, proprio prima di partecipare alle selezioni del concorso ha superato un esame per entrare al Politecnico di Milano nella facoltà di design. Una ragazza sportiva che pratica ginnastica ritmica dall’età di 4 anni a livello agonistico rappresentando la regione Lombardia in molti campionati, Greta nel mese di maggio si è laureata vice campionessa regionale al nastro della categoria Uisp. Nastro che ha portato anche su palcoscenico del concorso con una spettacolare esibizione. «I miei sogni nel cassetto sono davvero tanti - racconta la giovane rhodense - il primo è quello di laurearmi in design, poi il mondo della moda, da sempre sono attratta da questo settore e, infine, mi piacerebbe anche diventare allenatrice di ritmica per spiegare alle ragazze più piccole e alle persone diversamente abili i segreti di uno sport bellissimo. E alla fine, perché no, anche la politica, sono molto attratta da questo mondo».

Una ragazza con la testa sulle spalle

Una ragazza con la testa sulle spalle che da un paio d’anni lavora come commessa al Centro di Arese. «Voglio cercare di farcela da sola per questo motivo anche durante l’anno scolastico ho cercato di conciliare lo studio con il lavoro e la ginnastica».

A un passo dalle finali Regionali

Con la conquista della fascia nella serata al Magic Corner Cafè e il quarto posto nella classifica generale, Greta è arrivata a un passo dall’ottenere il pass per la finale regionale. Pass che potrà ottenere nei prossimi appuntamento che si terranno da qui al mese di settembre quando sarà effettuata la serata finale che decreterà i nomi delle 10 ragazze più belle della Lombardia che parteciperanno alle finali nazionali di Miss Italia.