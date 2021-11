Green Pass, controlli della polizia nei locali

Legnano

Una decina di locali e un centinaio di persone controllate da Polizia di Stato e Polizia Locale

Green Pass, con l'aumento dei casi si fanno più serrati i controlli della polizia nei locali pubblici.

Green Pass

L’aumento dei casi di positività al covid 19 in città ha portato questa settimana, e in particolare nella sera di venerdì, a intensificare i controlli sui Green Pass nelle attività commerciali. Le operazioni sono state svolte in forma congiunta dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato. Sono state una decina le attività controllate fra locali pubblici e un negozio di vicinato.

Controlli e sanzioni

In tutto sono state 97 le persone controllate per la certificazione verde nei controlli svolti dagli agenti della Polizia Locale e Polizia di Stato.

Per sedici avventori sono stati svolti approfondimenti che hanno portato a identificare sei persone con precedenti penali.

Riguardo le violazioni accertate, tre interessano titolari di attività che non hanno effettuato il controllo green pass (mancanza che comporta 400 euro di sanzione e la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni), una il titolare di un’attività privo di certificato verde, una un avventore privo di certificato verde, mentre due sono state le violazioni riscontrate per le norme igienico sanitarie.

Dubbi sui certificati

Ancora in corso le verifiche sul possesso del certificato verde per un titolare e un dipendente. Le zone della città dove sono state riscontrate violazioni sono il Centro e l’Oltrestazione.