Green pass, cinque infrazioni nel fine settimana

Normativa anti Covid

La Polizia Locale ha effettuato controlli in sei esercizi commerciali.

Green pass, weekend di controlli a Legnano.

Green pass e mascherine: cinque infrazioni negli esercizi pubblici

Come annunciato, la Polizia Locale ha svolto nel fine settimana appena trascorso controlli per gli adempimenti legati alla normativa anti Covid. Nei sei esercizi pubblici controllati sono state accertate cinque infrazioni relative al mancato uso delle mascherine da parte del personale, al mancato controllo del green pass dei clienti all’ingresso e alla mancanza di green pass da parte degli avventori. Sempre nel fine settimana, la Polizia Locale ha proceduto a controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza sull’obbligo delle mascherine all’aperto nella Ztl del centro e nei due mercatini allestiti in via 29 Maggio e in via 25 Aprile; controlli che hanno riscontrato il rispetto dell’ordinanza. Anche i controlli a campione dei green pass nei mercatini non hanno registrato infrazioni.