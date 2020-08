Gravissimo scontro tra un’auto e una moto, tre feriti

Gravissimo scontro ieri sera, mercoledì, ad Arluno tra una moto e una automobile: cinque le persone coinvolte e tre feriti, tra cui due in gravi condizioni

Lo scontro ad Arluno

L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.20 lungo via Fanin, e ha interessato una automobile e una moto. Un impatto violento tanto che sul posto, oltre ai Carabinieri di Legnano e ai Vigili del Fuoco, sono giunte due ambulanze e un’automedica che si sono occupate delle cinque persone coinvolte nel sinistro: tre uomini (di 37, 50 e 58 anni), una donna di 51 e una adolescente di 14. Con il passare dei minuti però la condizione di alcuni feriti si è rivelata più grave di quanto ipotizzato inizialmente, tanto che per due di loro il codice di intervento è passato da giallo a rosso e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Niguarda, uno con l’ambulanza, l’altro con l’automedica. Un terzo ferito invece è stato portato all’ospedale di Magenta, in codice giallo. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri

