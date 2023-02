Gravissimo malore a Cisliano: arriva l'elisoccorso

Gravissimo malore per un uomo di 62 anni oggi, domenica 19 febbraio 2023, intorno alle 10.25 in via Corbetta, in territorio di Cisliano.

Gravissimo malore per un 62enne

I soccorritori sono stati allertati in codice rosso per prestare i primi aiuti a un 62enne colto da malore nella mattinata di oggi, domenica 19 febbraio, mentre si trovava in via Corbetta a Cisliano.

Sul posto sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso. Allertate anche le Forze dell'ordine e l'Unità Cardio Coronarica di Magenta.

La corsa in ospedale

L'uomo era in gravissime condizioni e così è stato trasportato in ospedale a Magenta in codice rosso.

Ecco dov'è successo: