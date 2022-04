Gravissimo incidente sul lavoro: 46enne deceduto in tarda serata

Il dramma

Sul posto, a Cusago, sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.

Un uomo di 46 anni è morto ieri sera, 11 aprile 2022, intorno alle 22.50 a Cusago, mentre si trovava sul posto di lavoro in viale Europa.

L'incidente in azienda

Secondo quanto riporta Areu, l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, la chiamata per i soccorsi è arrivata intorno alle 22.50: sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 46enne. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Corsico per cercare di chiarire quanto accaduto.