Dopo il gravissimo incidente, la Statale riapre al traffico

A causa di un gravissimo incidente, la Statale 336 dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa” è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Marcallo con Casone

Aggiornamento delle 19.48

E’ tornato alla regolarità il traffico sulla statale 336 Dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa” a Marcallo con Casone (MI), in seguito al sinistro nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli. Cinque le persone ferite nell’impatto

L’incidente e la Statale chiusa

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 e ha interessato più veicoli. Un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze, l’automedica e anche l’elisoccorso, oltre alla Polstrada e ai Vigili del Fuoco. Il bilancio è di cinque persone ferite: due uomini di 27 e 33 anni, due donne di 41 e 53 anni e una bambina di 7 anni, portati poi in ospedale, tra Magenta e Varese

Le conseguenze sul traffico

Il traffico proveniente da Malpensa e diretto a Magenta è provvisoriamente deviato allo svincolo per la A4. In direzione opposta la circolazione è indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione dell’emergenza e l’accertamento della dinamica. La regolare circolazione sarà ristabilita non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito.