Grave scontro tra un'auto e una moto: coinvolte due donne

Grave scontro ad Arluno

Erano circa le 19.20 di ieri, martedì 26 luglio 2022, quando si è verificato uno scontro tra una macchina e una moto in via Turati ad Arluno. A rimanere coinvolte due donne: una 52enne e una 55enne.

I soccorsi

Le loro condizioni sono sembrate inizialmente molto gravi, tanto che i soccorsi cono stati allertati in codice rosso. Sul posto sue ambulanze e un'automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le cause dello scontro. Per fortuna le due donne non erano in pericolo di vita e sono state portate in codice giallo all'ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano.