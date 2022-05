Grave scontro tra una automobile e una moto

Allarme e soccorritori in codice rosso a Busto Garolfo a seguito del violento scontro tra una automobile e una moto: ferito un uomo di 70 anni

Lo scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 9.30 in via Gramsci, in centro a Busto Garolfo. Secondo la ricostruzione dell'Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza a scontrarsi sono state una automobile e una moto: un urto violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri di Legnano, sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori hanno concentrato le attenzioni su un uomo di 70 anni: dopo avergli prestato le prime cure sul posto, le condizioni dell'anziano sono migliorate tanto che l'intervento declassato da rosso a giallo. L'uomo è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale di Legnano