Grave scontro tra due auto: coinvolte due persone

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre, pochi minuti prima delle 18 due auto si sono scontrate lungo la Sp12 a Inveruno, in prossimità dello svincolo per Busto Garolfo.

Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte due persone: un ragazzo di 27 anni e un uomo di 54 anni.

Immediato l’intervenuto, in codice rosso, di due ambulanze proveniente da Sedriano e Legnano e due automediche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco.

Le due persone coinvolte, dopo alcuni accertamenti sul posto da parte dei soccorritori, sono state trasportate in codice verde in ospedale.

