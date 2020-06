Grave scontro tra due auto a Bollate FOTO

Grave scontro tra due auto a Bollate in via Trento.

AGGIORNAMENTO DELLE 19: L’incidente è avvenuto davanti al ristorante peruviano “kombo”. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Mini, che era appena uscita da tabaccaio, e una seconda auto proveniente da Garbagnate. Questa non ha visto la Mini e l’ha presa in pieno, facendo si che entrambe le auto si ribaltassero. Sul posto anche la Polizia locale di Arese in supporto ai colleghi di Bollate per gestire la viabilità.

Alle 18.30 l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno è intervenuta in codice rosso alle 18.30 di oggi, venerdì 5 giugno, in via Trento a Bollate per soccorrere due persone, una ragazza di 25 anni e un uomo di 43, rimaste coinvolte in un incidente stradale. Sono stati allertati anche i Carabinieri di Rho e i Vigili del fuoco.

