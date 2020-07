Grave scontro tra auto e moto: elisoccorso sul posto

Grave scontro tra auto e moto a Bareggio: elisoccorso sul posto.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, i soccorritori di Arluno sono intervenuti, insieme all’elisoccorso, lungo via Magenta a Bareggio in seguito ad uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 60 anni e una ragazza di 20. L’uomo, che era a bordo della moto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale grazie all’elisoccorso. La giovane, invece, è stata portata in ospedale in codice verde.

Ecco dove è successo:

