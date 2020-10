Grave incidente tra auto e moto ad Abbiategrasso: elisoccorso sul posto.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.20:

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due ragazzi: un giovane di 22 anni e una ragazza di 24. Fortunatamente le loro condizioni sono migliorate con il passare del tempo e l’intervento è stato derubricato da codice rosso a codice giallo. I due feriti, dopo le cure direttamente sul posto, sono stati comunque trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Grave scontro tra auto e moto: elisoccorso sul posto

Elisoccorso, due ambulanze e un’automedica sono intervenute questo pomeriggio, sabato 18 ottobre, lungo la SS494 ad Abbiategrasso per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un grave incidente: il codice dell’intervento è rosso, il più grave in casi di incidente. Il sinistro ha visto protagoniste un’auto e una moto. Allertata anche la Polizia locale.

