Grave scontro fra un'auto e una moto: 39enne soccorso in codice rosso

Il terribile impatto

Ad avere la peggio a Parabiago, un uomo soccorso in codice rosso oggi, 17 maggio 2022

Un uomo di 39 anni è stato soccorso oggi, 17 maggio 2022, in codice rosso a Parabiago, dopo uno scontro fra un'auto e una moto intorno alle 11.20.

L'intervento dell'automedica e dell'ambulanza

E' avvenuto poco dopo le 11.20 l'incidente fra un'auto e una moto in via Bolzano a Parabiago: ad avere la peggio un uomo di 39 anni. Sul posto sono arrivate un'ambulanza dei volontari di Arluno e l'Automedica. Mezzi di soccorso ancora sul posto prima della stabilizzazione del paziente e del trasporto in ospedale.

Seguono aggiornamenti