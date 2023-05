Grave scontro fra due auto: 28enne soccorso in codice rosso

Un uomo di 28 anni è stato soccorso in codice rosso oggi, 19 maggio 2023, dopo un incidente avvenuto ad Albairate. Sul posto ambulanza e automedica.

Grave scontro fra due auto: 28enne in codice rosso

E' avvenuto intorno alle 11.30 l'incidente in via Ravello nella zona industriale di Albairate: a scontrarsi due auto e ad avere la peggio è stato un 28enne. Sul posto sono arrivate in codice rosso un'ambulanza e l'automedica. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Gli operatori del 118 hanno trasportato il 28enne all'ospedale di Rozzano in codice giallo.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente: