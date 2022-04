Grave ribaltamento: coinvolti due giovani

vittuone

Sul posto anche l'elisoccorso

Grave ribaltamento a Vittuone: coinvolti due giovani.

Grave incidente questa mattina, domenica 24 aprile, intorno alle 11, in via volontari della libertà a Vittuone: due giovani di 16 e 18 anni, a bordo di una Fiat 500, si sono ribaltati.

Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti elisoccorso e ambulanza di Rho soccorso, Carabinieri e vigili del fuoco.

Dopo gli accertamenti sul posto i due ragazzi sono stati trasportati in ospedale.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle Forze dell'ordine.