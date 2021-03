Grave malore per un bimbo portato via in elisoccorso

Gravissimo malore per un bimbo di 9 anni oggi a Legnano e che è stato trasportato d’urgenza in ospedale in elisoccorso

Il bimbo portato via in elisoccorso

L’allarme è scattato oggi pomeriggio, sabato, poco dopo le 16, al maneggio di via Novara a Legnano. Qui, improvvisamente, un bambino di 8 anni ha accusato un malore facendo scattare l’allarme. Inizialmente l’intervento è stato classificato di media entità, in codice giallo e sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Legnano. Con il passare dei minuti, però, le condizioni del piccolo si sono aggravate tanto che l’intervento è passato da giallo a rosso e sul posto è stato fatto arrivare anche un elisoccorso da Milano. Le condizioni del bambino sono risultate serie, tanto che, dopo aver cercato di stabilizzarne le condizioni, è stato caricato sull’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo