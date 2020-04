Grave malore a Corbetta per un 58enne: arriva l’elisoccorso.

Grave malore per un 58enne: arriva l’elisoccorso

Questa mattina, poco prima di mezzogiorno e mezza, un uomo di 58 anni si è sentito male mentre si trovava lungo la Sp11, in prossimità di via Simone da Corbetta. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta. L’uomo, in condizioni gravi, è stato portato in nosocomio in codice rosso. Allertati anche i Carabinieri di Abbiategrasso.

Ecco dove è successo:

TORNA ALLA HOME