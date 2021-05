Grave malore per una 56enne: sul posto anche l’elisoccorso

Grave malore per una 56enne ad Abbiategrasso: sul posto anche l’elisoccorso.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio, una donna di 56 anni si è sentita male mentre si trovava in via Carlo Collodi ad Abbiategrasso.

Sul posto è prontamente intervenuto l’elisoccorso con il supporto, in codice rosso, della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Allertata anche l’unità coronarica dell’Humanitas di Rozzano, per quello che appare essere un attacco cardiaco.

La donna, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stata caricata in elisoccorso e trasportata in ospedale in codice rosso.