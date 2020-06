Grave malore in un impianto lavorativo per un 52enne

Grave malore in un impianto lavorativo di Settimo Milanese.

Questa mattina, lunedì 15 giugno, intorno alle 8.30, un uomo di 52 anni è stato colto da malore mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Sandro Pertini a Settimo Milanese. L’uomo è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza e un’automedica e trasportato, sempre con il massimo codice di gravità, in ospedale.

