Grave malore a San Pietro all’Olmo: arriva l’elisoccorso.

Grave malore: arriva l’elisoccorso

Elisoccorso in via Milano a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo, questa mattina, lunedì 1 giugno, pochi minuti prima delle 11. Una persona di 47 anni è stata colta da malore. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano. I soccorritori sono giunti sul posto in codice rosso. Allertata anche la Polizia locale.

Ecco dove è successo

TORNA ALLA HOME