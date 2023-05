Grave malore, arriva l’elisoccorso

Grave malore per un giovane di 29 anni in una ditta di Cusago. E’ successo questa mattina , lunedì 8 maggio 2023, quando mancavano venti minuti a mezzogiorno.

Trasportato in elicottero all'ospedale

Sul posto l’agenzia per le emergenze urgenze regionale ha inviato due ambulanze e l’elisoccorso di Milano in codice rosso. Ai soccorritori giunti sul luogo la situazione è apparsa subito molto grave, l’uomo è stato stabilizzato e caricato sull’elisoccorso per essere trasportato il più velocemente possibile in ospedale.