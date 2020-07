Grave malore: 44enne in condizioni critiche

Grave malore a Legnano: 44enne in condizioni critiche.

Questa mattina, lunedì 27 luglio, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano e un’automedica sono intervenuti in via Sabotino a Legnano per soccorrere un uomo di 44 anni colto da malore. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso, viste le gravi condizioni, in ospedale.

