Grave lutto ad Arese: addio a Rocco Di Clemente, storico imprenditore immobiliare

SE NE VA UN PILASTRO

Si è spento improvvisamente all'età di 76 anni mentre si trovava in un villaggio all'estero

Un fulmine a ciel sereno ha scosso la comunità aresina nel primo pomeriggio di quest'oggi, venerdì 22 ottobre: è morto Rocco Di Clemente, numero uno dell'agenzia immobiliare Casatua.

Addio a Rocco Di Clemente, patron di Casatua

Si è spento, all'età di 76 anni, Rocco Di Clemente, proprietario dell'agenzia immobiliare Casatua e del bar Grancaffé. Si trovava in un villaggio all'estero quando ha accusato il malore fatale. Ancora non conosciamo la data del suo funerale.

Nato in Puglia, poi il trasferimento a Milano. Quindi Arese

Di Clemente era nato in Puglia, poi si trasferì al Nord scegliendo Arese come città dove trascorrere la sua esistenza. La città così come l'intero hinterland perdono non solo un imprenditore di primordine, ma anche una figura stimata e cordiale. E' stato il cosiddetto "Self made man" (l'uomo che si è fatto da solo).