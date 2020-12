Grave investimento: soccorso un uomo di 66 anni

Grave investimento in via Labriola a Rho: soccorso un uomo di 66 anni

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 dicembre, intorno alle 18.15, un uomo di 66 è stato investito mentre percorreva a piedi via Labriola a Rho.

Lorenzo R. è stato soccorso in codice giallo dall’ambulanza di Rho e da un’automedica. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda con un trauma cranico e un trauma alla spalla.

Sarà ora compito delle Forze dell’ordine chiarire la dinamica dell’incidente.

