Questa mattina, lunedì 1 marzo, un uomo alla guida di una camion stava facendo manovra in retromarcia per entrare nello stabile di via fratelli Cervi a Mazzo, frazione di Rho, quando ha investito un uomo di 49 anni. L’autista del mezzo pesante è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate sotto shock. L’uomo investito è stato trasportato in codice rosso al nosocomio rhodense.

Grave investimento nella zona industriale: l’uomo non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta P.G., 49enne investito questa mattina in via fratelli Cervi a Mazzo, frazione di Rho. L’uomo è stato travolto da un camion che stava facendo manovra. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti, è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa di Lainate in codice rosso all’ospedale di Rho dove, poco dopo, è morto.